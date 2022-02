Trainer Manchester United doet beroep op psycholoog om einde te maken aan reeks gelijke spelen

Rangnick heeft het gehad met de gelijke spelen van Manchester United en doet beroep op een sportpsycholoog.

Ralf Rangnick, de trainer van Manchester United, heeft het gehad met het reeksje gelijke spelen dat Manchester United de laatste tijd heeft doorgemaakt. Sportpsycholoog Sascha Lense moet het vertrouwen in de kern van Manchester United terugbrengen. Drie wedstrijden op rij stonden de Mancunians 1-0 voor tijdens de rust, maar drie keer gaven ze die voorsprong nog weg in de tweede helft. Daar moet dus dringend iets aan gebeuren.

Lense werkte eerder ook al samen met de spelers van RB Leipzig. "Als we vroeg in de tweede helft incasseren, tast dat het vertrouwen van de spelers aan. Het zijn mensen, geen robots. Ik heb Sascha gesproken en daar hebben we het regelmatig over. Het enige wat we kunnen doen is met de spelers praten, één voor één, met de groep en het hele team", vertelde Ralf Rangnick aan The Guardian.