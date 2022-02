Nederlandse voetbalbond grijpt in: Wedstrijden op vrijdag uitgesteld

Door het stormweer worden alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdag 18 februari in Nederland afgelast.

Geen voetbal in Nederland vanavond. Door het stormweer worden de wedstrijden afgelast. “In overleg met de clubs is besloten de wedstrijden af te gelasten, omdat de veiligheid van spelers, clubmedewerkers en supporters in en rondom het stadion door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd kan worden”, klinkt het.

Eerder was Eindhoven tegen ADO Den Haag al afgelast door coronagevallen bij de thuisploeg. De wedstrijden zullen op korte termijn opnieuw ingepland worden.

Alle wedstrijden die op zaterdag en zondag gepland staan gaan tot nader order wel door. In ons land staat in de Jupiler Pro League vanavond AA Gent tegen Seraing gepland. Die match wordt op dit moment ook nog altijd gespeeld.