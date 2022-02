Thomas Müller test voor tweede keer positief op Covid-19

Thomas Müller heeft het coronavirus te pakken. De speler van Bayern Münich kondigde dat zelf aan op zijn twitteraccount.

Vorig jaar rond dezelfde periode teste de Duitser ook al positief. Het is dus de tweede keer voor hem. Hij zal minstens de komende twee wedstrijden missen.

Bayern München staat wel aan kop in de Bundesliga, maar het loopt de laatste wedstrijden wat stroef. In de Champions League had de Duitse ploeg heel veel moeite tegen Salzburg. In Oostenrijk werd het 1-1. In de week daarvoor verloor die Rekordmeister ook van VFL Bochum in de competitie met zware 4-2 cijfers.