Agüero maakt bekend dat hij mee zal gaan met de staf met Argentinië naar het WK in Qatar

Sergio Aguëro zal volgend jaar deel uitmaken van de Argentijnse staf op het WK.

Sergio Agüero heeft bekend gemaakt dat hij volgend jaar deel zal uitmaken van de staf van Argentinië op het WK in Qatar. Hij maakte dit bekend na een gesprek met de voorzitter van de voetbalbond Argentinië (AFA), Claudio Tapia. Agüero is nog maar 33 jaar, maar kondigde in december noodgedwongen zijn pensioen aan vanwege een hartaandoening.

In zijn carrière van 18 jaar maakte de Argentijnse topspits meer dan 400 doelpunten. "We moeten de concrete rol die ik zal vervullen nog uitzoeken, maar ik zal bij het team zijn op het WK", vertelde Agüero aan TyC Sports. “Het was een leuk gesprek met Chiqui [Tapia]. Ik wil tijd doorbrengen met de spelers. Ik zal er zijn met het team, ik kan het heel goed met ze vinden. Ik wil dicht bij hen zijn en proberen plezier te hebben. Ik wil een manier vinden waarop ik het nationale team kan helpen", voegde Agüero er nog aan toe.