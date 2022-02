Boskamp verwacht gloednieuwe naam bij Duivels: "Ik zie geen reden waarom Martinez hem niet zou selecteren"

Een naam die de voorbije maanden veel is opgedoken: Yorbe Vertessen. Niet altijd basisspeler bij PSV, maar wel heel bepalend. Afgelopen week zelfs nog tegen Maccabi Tel Aviv.

Johan Boskamp ziet er wel iets in. "Ik vind het in ieder geval een goed spelertje. Van mij mag hij nog vaker aan de bak komen bij PSV. Hij heeft snelheid, diepgang en scorend vermogen. Dat zijn in het moderne voetbal toch belangrijke wapens. Het is maar Conference League, maar tegen Maccabi Tel Aviv zorgde hij voor dé treffer van de kwalificatie", klinkt het in HBvL.

Belangrijk met het oog op de oefeninterlands eind maart. "Ik zie geen reden waarom Roberto Martinez hem volgende maand niet zou selecteren voor de Rode Duivels. Het is sowieso een kern van spelers onder de 50 caps. Bovendien zijn er heel wat Belgische internationals die bij hun club niet aan spelen toekomen. Driesje viel ook maar in bij Napoli. Lukaku heeft het lastig bij Chelsea...”