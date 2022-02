Premier League: Eriksen is opnieuw profvoetballer, United blijft sputteren en Newcastle is ontketend

In de Engelse Premier League moesten er vanmiddag opnieuw 8 ploegen aan de bak.

Eriksen is terug

Het belangrijkste wapenfeit van de dag was geen voetbaluitslag vanuit Engeland maar wel het feit dat Christian Eriksen opnieuw profvoetballer is. De Deense middenvelder maakte zijn eerste speelminuten op het veld sinds zijn hartstilstand op het EK van afgelopen zomer.

Eriksen viel in in de 52e minuut maar kon de 0-2 achterstand met tien man tegen Newcastle ook niet meer omkeren voor Brentford. Joelinton en Willock zorgden voor de doelpunten. In de stand springt Newcastle zo over Brentford dat na een goed seizoensbegin angstig naar de degradatiezone moet kijken.

United

Meer bovenaan in het klassement (voor één ploeg dan toch) ontving Manchester United de voorlaatste Watford. Normaal gezien zouden we een eenvoudige overwinning verwachten voor de thuisploeg maar na een wedstrijd met amper 5 schoten tussen de palen werden de punten gedeeld; 0-0

Geen Benteke

Ook een puntendeling in het duel tussen Crystal Palace en Burnley. De thuisploeg (met Benteke als bankzitter) kwam op voorsprong via Jeffrey Schlupp maar deed zichzelf na de rust de das om via Milivojevic die een own goal maakte.

Wel Trossard, zonder succes

In de laatste match van de namiddag ging Aston Villa met 0-2 winnen van Brighton & Hove Albion. Leandro Trossard speelde de hele wedstrijd maar kon geen potten breken. Bij de troepen van Gerrard vonden Cash en Watkins de weg naar het net.

Zonet is ook Manchester City begonnen aan haar wedstrjd op het veld van Everton. Kevin De Bruyne start in de basis.