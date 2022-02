Real Madrid laat geen steek vallen in race om titel

Real Madrid heeft met 0-1 gewonnen op bezoek bij Rayo Vallecano. Courtois wist de nul te houden. Real blijft zo comfortabel op kop.

Pas in minuut 83 kon Benzema de ban breken. Een belangrijke driepunter mede dankzij Courtois. Sevilla neemt het morgen in de derby op tegen Real Betis. Als de ploeg van Lopetegui verliest heeft Real Madrid 9 punten voorsprong op de tweede in de stand.

Komende week neemt Real Madrid het in eigen huis op tegen PSG in de Champions League. Het moet een 1-0 achterstand van in de heenmatch ophalen.