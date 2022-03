Eredivisie ziet openingsmatch van het weekend gestaakt worden: "Heel zwarte dag voor ons allemaal"

De wedstrijd tussen Vitesse en Sparta Rotterdam moest vrijdagavond gestaakt worden nadat fans van de thuisploeg allerhande voorwerpen op het veld smeten. Sparta stond op dat moment 0-1 voor.

In de slotfase ging het helemaal mis het Stadion Geldredome. Een fan kwam het veld op en discussieerde met Sparta-doelman Okoye. In de extra tijd kreeg die ook iets tegen zijn hoofd. Sparta ging naar binnen en er werd intussen met vuurwerk gesmeten. De bezoekers wilden daarna de wedstrijd niet meer hervatten omdat ze vreesden voor hun veiligheid.

Vitesse-directeur Pascal van Wijk was woedend. "Het hoort niet thuis in een stadion. Dit gaat helemaal nergens over. Twee of drie personen verzieken het voor de rest. De veiligheid staat op het spel. Het is een heel zwarte dag voor ons allemaal", zei hij bij ESPN.

Voor Sparta-aanvoerder Adil Auassar was staken de enige optie. "Ik ben blij dat iedereen in orde is. Het was een opeenstapeling van incidenten. Dit is diep triest, het is echt een schande. Vanuit mijn positie is het heel makkelijk om Vitesse de schuld te geven, maar je moet je gasten goed verzorgen en zorgen voor veiligheid. Als je dat niet voor elkaar kan krijgen, dan ben je de laatste die er iets over mag zeggen."

