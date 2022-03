Philippe Clement reageert op eerste kritieken: "De omstandigheden waren niet gunstig"

Bij AS Monaco sinds 4 januari, maar nu moet de Belgische coach Philippe Clement de eerste kritieken onder ogen zien na de laatste teleurstellende resultaten van zijn team in de competitie. Ze pakten 2 op 9 en werden uitgeschakeld in de halve finale van de Coupe de France tegen Nantes.

Philippe Clement vindt het veel te vroeg om zijn werk nu al te beoordelen. "Ik ben hier pas acht weken, dat is niet veel. Je kunt het werk van een coach na zes maanden beoordelen. Het is onmogelijk om hem na twee maanden te beoordelen.We hebben geen geluk met de blessures, de gevallen van Covid- 19…”, vertelde Philippe Clement op een persconferentie.

"In de laatste vier wedstrijden waren wij het team dat het balbezit en de kansen had, maar het ontbrak ons ​​aan dat tikkeltje geluk. Iedereen die onze wedstrijden gezien heeft beseft dat we betere resultaten verdienden. Er zijn nog 12 competitiematchen en ze zullen allemaal heel belangrijk zijn. Iedereen is heel enthousiast op de training. Er zijn positieve dingen in het spel, maar de omstandigheden waren niet gunstig, met twee eigen doelpunten en twee rode kaarten achter elkaar, terwijl dit meestal zeer zeldzame gebeurtenissen zijn. We hebben systematisch meer kansen dan onze tegenstanders, we hebben het geluk gewoon niet aan onze zijde. We werken hard en ik weet zeker dat het succes in ons voordeel zal uitpakken."

Monaco moet zondag (20.45 uur) in Marseille proberen een positief resultaat te behalen.