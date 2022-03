📷 Deze oude bekende verkozen tot speler van de maand in Serie A

De voorbije jaren zien we veel spelers met een verleden in de Jupiler Pro League aan het werk in de Serie A. Bij Atalanta doet Ruslan Malinovskyi het uitstekend. De Oekraïner werd zopas verkozen als speler van de maand februari in de Italiaanse hoogste klasse.

De Oekraïner met buskruit in de linkervoet scoorde onder meer een fantastisch doelpunt tegen Juventus. Ook in de Europa League-confrontatie tegen Olympiakos liet de ex-speler van Racing Genk tot twee keer toe zijn fabelachtige traptechniek bewonderen. Malinovskyi werd verkozen tot speler van de maand februari in de Serie A. Ongetwijfeld een mentale opsteker voor de middenvelder, die de voorbije weken al meermaals de Russische invasie in zijn thuisland veroordeelde. Atalanta staat op dit moment op de vijfde plaats in de Serie A. 🥁 Ed il #GOTM del mese di Febbraio va a... @malinovskyi18! 🏆



✨ Presented by @cryptocom ✨ #SerieATIM 💎 #WeAreCalcio @Atalanta_BC pic.twitter.com/Qbzsj9PzPb — Lega Serie A (@SerieA) March 7, 2022