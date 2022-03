"Is Neymar in orde? Ik heb de indruk dat hij tijdens zijn interviews om hulp vraagt"

Zit Neymar met kopzorgen? De Braziliaanse ster van PSG haalt tegenwoordig zijn normale niveau niet. Volgens Thierry Henry is er meer aan de hand dan een vormdip.

Neymar is al een drietal weken hersteld van een enkelblessure, maar de Goddelijke Kanarie slaagt er niet in om PSG op sleeptouw te nemen. Thierry Henry begint zich stilaan ongerust te maken.

“Neymar heeft het de voorbije tijd veel gehad over de druk en mentaal welzijn”, aldus de assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels in L’Equipe. “Mijn eerste gedachte is dan ook: is hij in orde? Ik heb de indruk dat hij tijdens zijn interviews om hulp vraagt."