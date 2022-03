Cruciale weken voor Mertens: wil hij laatste slag slaan of wint de liefde voor Napoli het?

Dries Mertens beschikt nog steeds over een aflopend contract en Napoli is niet van plan de huidige optie te gaan lichten. Op 6 mei wordt hij 35 en staat voor een verscheurende keus: een laatste financiële slag of zijn carrière afsluiten bij de club van zijn hart.

Zoals reeds geweten wil Napoli niet aan zijn huidige contractbepalingen verlengen. De club moet besparen en wil dat Mertens inlevert op zijn loon. De clubtopschutter aller tijden met 144 goals en zijn entourage zijn daar nog niet uit. Hoe langer het aansleept, hoe onzekerder de toekomst bij Napoli lijkt. Mertens is enorm populair bij de fans, maar omwille van zijn reeds gezegende voetballeeftijd wil Napoli ook niet verder gaan. De bal ligt dus in het kamp van Mertens: verlengen of een avontuur elders waar hij wel nog een mooie financiële slag kan slaan. Met een eerste baby op komst zal hij ook wel passen voor een exotisch avontuur.