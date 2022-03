Nieuwe mijlpaal voor Robert Lewandowski: sluipschutter veegt 26 jaar oud record van de tabellen

Na amper 23 minuten stond Bayern met 3-0 voor, met dank een hattrick van ene Robert Lewandowski. De Poolse spits bleef tot twee keer toe (12' en 21') foutloos vanop elf meter. In minuut 23 maakte Lewa zijn hattrick vol.

Met zijn drieklapper is Lewandowski andermaal een record rijker. De Pool zorgde tegen Salzburg voor de snelste hattrick in de geschiedenis van de Champions League. Lewandowski snoept het record af van de Italiaanse cultspits Marco Simone, die in 1996 de volle 24 minuten nodig had om drie keer te scoren voor AC Milan tegen Rosenborg.

