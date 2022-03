Kan Ferran Torres Barcelona naar de zege leiden tegen een zwalpend Galatasaray?

Donderdagavond staan de achtste finales van de Europa League op het programma. Om 21h ontvangt het Barcelona van Xavi het nummer 12 uit Turkije, Galatasaray. Barcelona zit in bloedvorm en dat bewezen ze door eerder al Napoli uit te schakelen.

Ferran Torres scoort

In de wintertransferperiode maakte Ferran Torres de overstap van Manchester City naar FC Barcelona.

Onder Xavi werd hij meteen een basisspeler, die zowel op de flanken als diep in de punt uit de voeten kan. Tegenwoordig is hij vooral te vinden op de linkerflank en daar gaat het hem goed af.

Hij was dit seizoen al driemaal trefzeker voor Barcelona. Zo maakte hij afgelopen weekend nog een belangrijk doelpunt in de 1-2 overwinning tegen Elche en zette hij de strafschop om in de thuiswedstrijd tegen Napoli.

Onder Xavi is de Spanjaard, met 90% van de speelminuten, een vaste waarde die ofwel in de basis start of gegarandeerd invalt.

De zeer bedrijvige spits zorgt voor het meeste gevaar bij Barcelona. Het is dus niet heel onwaarschijnlijk dat hij de netten laat trillen tegen Galatasaray.

Daarom krijg je nu maar liefst tien (!) keer je inzet terug als de Spanjaard scoort.

Nog eens vier?

De laatste weken is Barcelona in bloedvorm. Van de laatste acht wedstrijden werd er geen enkele keer verloren en scoorden ze maar liefst 21 keer.

In eigen competitie kregen Atlético Madrid, Valencia en Athletic Bilbao telkens vier doelpunten om de oren. Ook Napoli kreeg in de vorige ronde van de Europa League vier goals binnen.

Met aanvallers als Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Luuk De Jong en Ferran Torres gaat het scoren zeer vlotjes bij de Catalanen.

Zet daar een zwalpend Galatasaray tegenover en je verwacht een doelpuntenfestijn.

In hun laatste negen wedstrijden kregen ze minstens één doelpunt tegen en met een twaalfde plaats is het vertrouwen ver te zoeken bij de Turken.

Het zou dan geen verrassing mogen zijn dat Barcelona gaat winnen en dat ze nog eens fors uithalen ook.

Waar moet je zeker op inzetten?

Ferran Torres scoort (Boosted odd van 10.00)

Barcelona wint of spelt gelijk en er vallen meer dan 3.5 goals (notering van 2.25)