Na de vele kritiek lonkt nu al terugkeer naar Italië voor Donnarumma

De Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid heeft de kritiek op Gianluigi Donnarumma doen oplaaien. Het sluitstuk lag aan de basis van de gelijkmaker van Karim Benzema en kreeg half Parijs over zich heen.

Bij PSG claimden ze dan wel een fout, maar feit is dat Donnarumma te lang treuzelde om de bal te ontzetten. Daardoor kon Benzema hem de bal afsnoepen en daarna ook scoren. Bij PSG zit hij trouwens niet in een ideale situatie, want hij moet de speeltijd delen met Keylor Navas. Voor geen van beiden een goeie oplossing.

De doelman van de Italiaanse nationale ploeg, die op het afgelopen EK nog veel lof oogstte, zou nu voor een terugkeer naar Italië staan. Juventus - dat ook al interesse had toen hij nog bij Milan zat - zou hem willen, weet de toonaangevende Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Donnarumma koos toen voor een transfervrije overgang naar PSG, maar of hij zijn contract tot 2026 gaat uitdoen, is zeer de vraag.