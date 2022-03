🎥 PSG wint, maar wordt wel uitgefloten door eigen publiek

De thuisfans lieten zich duidelijk horen tijdens de ploegvoorstelling. Mbappé werd luid aangemoedigd, maar Messi en Neymar kregen een stevig fluitconcert over zich heen.

Mbappé opende de score voor het half uur. Na de rust zorgden Neymar en Leandro Paredes voor een gemakkelijke overwinning.

Doelman Gianluigi Donnarumma werd voor het duel tegen Bordeaux uit de ploeg gezet en zijn vervanger hield netjes de nul.

