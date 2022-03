Roberto Martinez behoudt onvoorwaardelijk geloof in Eden Hazard

Eden Hazard kwam dit seizoen amper aan de bak bij Real Madrid, maar voor bondscoach Roberto Martinez is dat geen reden tot paniek.

Bondscoach Roberto Martinez gaf een interview aan de Spaanse krant Marca en besprak daar heel wat pionnen van de Rode Duivels.

De komende dagen wordt de selectie voor de twee interlands tegen Ierland en Burkina Faso bekendgemaakt door Martinez. Normaal zit Hazard daar niet bij.

De bondscoach roept immers spelers met minder dan 50 caps op, Hazard telt er al 116. Voor Martinez moet er niet getwijfeld worden aan de speler van de Koninklijke.

"We hebben Eden Hazard nodig. We zijn hem niet kwijtgeraakt op internationaal niveau, ondanks zijn gebrek aan speeltijd in Madrid. Hij speelt nog steeds een belangrijke rol en hij wil het team helpen. Hij is onze aanvoerder en we vertrouwen hem", vertelt de bondscoach aan Marca.