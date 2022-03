Chelsea heeft zaterdag een probleem: 10 uur de bus op voor FA Cup-kwartfinale

De selectie van Chelsea kan dinsdag nog 'normaal' naar Lille reizen omdat de vlucht al geregeld werd voordat de beperkingen opgelegd door de Britse regering ingingen. Maar voor zaterdag hebben ze al een probleem.

Mogen het een beetje ridicuul vinden dat Chelsea zo hard gestraft wordt omdat ze Roman Abramovich als eigenaar hebben? De Londenaren mogen dinsdag nog naar Lille vliegen omdat die vlucht al vastgelegd werd. Donderdagochtend komen ze dan aan in Londen en vrijdag moeten ze tien uur de bus op om zaterdag hun FA Cup-kwartfinale tegen Middlesbrough te spelen.

De reisbeperkingen gaan dan immers al in. Chelsea mag slechts 20.000 pond uitgeven voor verplaatsingen, maar de reis naar Middlesbrough kost meer. Dus moeten ze per bus heen en terug. Wat zo'n 500 kilometer enkel is. Niet echt een goeie voorbereiding op zo'n match. En moesten ze woensdag Lille kloppen... Dan is nog maar de vraag welke tegenstander ze daarna zullen treffen en wat de afstand zal zijn...