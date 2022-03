Rondje op het Kampioenenbal: Benfica knikkert Ajax uit Champions League, ook Atlético Madrid gaat door

KAA Gent komt pas donderdag aan de bak in de Conference League, maar vanavond stond er al Champions League-voetbal op het programma. Een overzicht.

AFC Ajax 0 - 1 SL Benfica

AFC Ajax was dan wel torenhoog favoriet, maar het SL Benfica dat het pleit heeft gewonnen. De heenwedstrijd in Lissabon eindigde immers op 2-2. Darwin Nunez zorgde voor het Portugese delirium, Jan Vertonghen stond negentig minuten op het veld.

Manchester United 0 - 1 Atlético Madrid

Na het gelijkspel in Spanje was de opdracht voor beide ploegen duidelijk: winnen. Atlético Madrid kwam vanavond winnen op Old Trafford na een doelpunt van Renan Lodi. Voor Manchester United en Cristiano Ronaldo zit het avontuur er dan weer op.