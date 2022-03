Arturo Vidal zet kwaad bloed bij Inter Milan: "Misschien ziet de coach mij met dit haar wat meer omdat ik niet veel wedstrijden heb gespeeld"

Arturo Vidal heeft zich volgens La Gazzetta dello Sport kwaad bloed gezet bij de clubleiding van Inter. De 34-jarige Chileen liet in een interview weten binnenkort bij een andere club te willen spelen en haalt uit naar zijn trainer.

In een interview bij TNT Sport ging Vidal eerder deze week in op zijn voorliefde voor de Braziliaanse club Flamengo en sprak de wens uit daar binnenkort ook te kunnen spelen. De Chileense middenvelder heeft een aflopend contract bij Inter, waar hij dit seizoen vooral invaller is.

In het interview legde Vidal al grappend een verband tussen zijn huidige rol bij Inter en zijn nieuwe coupe: "Misschien ziet de coach (Simone Inzaghi,) mij met dit haar wat meer omdat ik niet veel wedstrijden heb gespeeld', aldus de ex-middenvelder van onder andere Juventus, Bayern München en Barcelona.

Volgens La Gazzetta dello Sport was niet iedereen bij Inter gelukkig met de uitspraken van Vidal over zijn toekomst en de onvrede over zijn huidige rol. De clubleiding zou Vidal nog een boete willen opleggen. De Chileen ontbrak dinsdag op de training bij Internazionale, naar verluidt omdat hij ziek was. Inter speelt zaterdag in eigen huis tegen Fiorentina.