Italiaanse interesse voor Divock Origi die op het einde van het seizoen transfervrij mag vertrekken bij Liverpool

Het contract van de Rode Duivel op Anfield loopt na dit seizoen af. Zo zit hij in een goede onderhandelingspositie om te beslissen over zijn toekomst. Zijn toekomst lijkt in Italië te liggen als we de Italiaanse media mogen geloven.

Interesse lijkt er alvast genoeg te zijn. Volgens La Gazzetta dello Sport zouden we Origi volgend seizoen weleens in de Serie A kunnen zien, want AC Milan zou de eerste contacten gelegd hebben voor een transfer.



Origi wordt in San Siro gezien als een betaalbare optie om de op leeftijd zijnde Giroud en Ibrahimovic af te lossen. Alleen zijn er twijfels over zijn statistieken, want Origi kwam de voorbije jaren weinig aan spelen toe en stond nooit bekend als een goalgetter. In zeven jaar bij Liverpool bleef hij hangen op slechts 171 wedstrijden, waarin hij 40 keer scoorde en zeventien assists gaf. Hij werd in die periode ook een seizoen uitgeleend aan Wolfsburg.