Monaco won slechts één van laatste zeven wedstrijden, Philippe Clement blijft hoopvol: "Mijn spelers zijn winnaars, remontada is mogelijk"

Philippe Clement beleeft een moeilijke periode met AS Monaco. De Monegasken konden amper een van hun laatste zeven wedstrijden winnen. Donderdag moet Monaco een 2-0-achterstand tegen Braga ombuigen in de terugwedstrijd van de 1/8ste finale van de Europa League.

Op de persconferentie daags voor de belangrijke partij tegen Braga houdt Philippe Clement de druk weg. De Antwerpenaar gaf aan heel wat aanknopingspunten te zien, ondanks de slechte resultaten. "In de matchen die we verloren, hadden we steevast meer balbezit en, belangrijker, meer kansen dan de tegenstander. Als je dan ook efficiënt bent, win je die wedstrijden. En daar ontbrak het ons iets te vaak aan", aldus Clement.

"In voetbal op topniveau gaat het om details en de momenten grijpen. Helaas vielen de kleine details de voorbije weken in ons nadeel uit. Wat ik belangrijker vind, is dat ik een ploeg wil zien die bereid is om die momenten te pakken."

"Tot dusver heb ik altijd een strijdvaardig team gezien dat vol voor de zege wilde gaan, behalve afgelopen weekend tegen Strasbourg. Mijn spelers zijn winnaars, en dat wil ik morgen zien. We moeten als ploeg reageren. Een remontada is mogelijk, maar dan zullen we negentig minuten lang top moeten zijn", besluit Clement.