Nieuwe hoofdsponsor voor Barcelona: streamingdienst komende vier jaar op shirts en in stadionnaam

Spotify bereikte een overeenkomst met Barcelona voor vier seizoenen. "We zijn erg trots op deze alliantie met een vermaarde organisatie als Spotify. Door deze deal willen we stappen vooruit blijven zetten. Het bewijst nogmaals dat Barcelona steeds op zoek is innovatie, wat van Barça een unieke club maakt", aldus voorzitter Joan Laporta op de website van Barcelona.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟