Komt de scheiding naderbij? 'Liverpool en Salah onderhandelen zelfs niet meer over contractverlenging'

Mohamed Salah lijkt steeds meer op weg naar de uitgang bij Liverpool FC. De contractonderhandelingen zitten niet in het slop. Er wordt zelfs simpelweg niet meer gepraat.

Volgens de Engelse media zijn beide partijen in december uit elkaar gegaan zonder akkoord. Ondertussen is er zelfs geen enkele poging gedaan om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen.

Mohamed Salah wil nochtans graag bij Liverpool FC blijven, maar de Egyptenaar verwacht boter bij de vis. Zijn contract loopt medio 2023 af. Voor The Reds is de situatie duidelijk: verlengen of verkopen.