Deinze gaat in slotfase met gevleide zege aan de haal bij Moeskroen

In 1B openden Moeskroen en Deinze speeldag 25. Moeskroen kwam verdiend op voorsprong, maar Deinze boog in het slothalfuur de scheve situatie om.

Het was al Moeskroen wat de klok sloeg in de openingsfase, maar Deinze-doelman Vandenberghe redde knap op een goede poging van Tainmont. Op het halfuur was Deinze daar plots: scherpschutter Mertens frommelde de 0-1 tegen de touwen, maar gebruikte daarbij zijn arm. Het feestje ging niet door.

Na de koffie waren De Belder (Deinze) en Tainmont (Moeskroen) erg dicht bij de openingstreffer, maar op het uur waren het de 'oudjes' van Moeskroen die hun klasse toonden. Chevalier leverde de ideale voorzet af, Lepoint timede zijn infiltratie tot in de perfectie en knikte fraai overhoeks binnen.

De vreugde was van erg korte duur, want de bal ging goed vijf minuten later op de stip nadat Mertens in de zestien onderuit gekegeld werd door zijn bewaker. De Belder bleef ijzig kalm: 1-1. Diezelfde De Belder werd met nog tien minuten op de klok ei zo na de matchwinnaar, maar Gillekens pakte uit met een kattensprong.

De Moeskroen-doelman, bezig aan een ijzersterke partij, ging in de slotfase van held naar antiheld. Gillekens loste een ongevaarlijke hoge bal, Mertens was er als de kippen bij om de gevleide 1-2 tegen de touwen te tikken.