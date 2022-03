Frenkie De Jong speelde al 8x tegen Real Madrid maar kon met Barcelona nog nooit winnen in Clasico: "Het wordt tijd"

Zonder Messi en Ronaldo zouden we het bijna vergeten maar zondag wordt in Spanje de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid gespeeld.

Voor Frenkie de Jong wordt het misschien wel de laatste Clasico aangezien het van de geruchten gonst dat de Nederlandse middenvelder de ploeg zou mogen verlaten om financiële ruimte te maken in de clubkas.

Morgen wordt de 9e keer dat De Jong tegen Real Madrid speelt. Eén keer wist hij ook te winnen, in de Champions League van 2018/2019 met Ajax. Met Barcelona heeft hij enkel 1x gelijkgespeeld en 5x verloren.

"Het wordt tijd om hem eens te winnen", vertelt De Jong bij Ziggo Sport. "Ik heb vaak het gevoel gehad dat we konden winnen, maar uiteindelijk draaide het dan toch anders uit. Hopelijk is het zondag aan ons."

De wedstrijd wordt gespeeld in Bernabeu in Madrid, waar Real in de Champions League terugkwam tegen PSG. "Dat was een mooie wedstrijd. Niemand had verwacht dat Real opeens zo zou terugkmen. Het bewijst dat in het voetbal alles kan gebeuren", besluit De Jong.