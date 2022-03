🎥 Cyriel Dessers onderuit gewerkt in de Klassieker, maar de bal gaat niet op de stip: "Dit is een overtreding en het is binnen de zestien"

Ajax won zondagmiddag De Klassieker van Feyenoord (3-2), maar kwam goed weg toen een merkwaardige actie van Lisandro Martínez ten opzichte van Cyriel Dessers niet bestraft werd met een strafschop.

Dessers rende in de tweede helft op het vijandelijke doel af, toen hij van de bal werd gezet door Martínez. De Feyenoord-spits probeerde hierna opnieuw om in balbezit te komen, maar Daley Blind lette goed op en tikte het leder terug naar André Onana. Toen Martínez zag dat de situatie opgelost werd, was hij alleen nog maar gefocust op Dessers. Hij stopte zijn tegenstander met een flinke beuk.

Scheidsrechter Danny Makkelie had uitstekend zicht op de situatie en zag geen overtreding in de actie van Martínez. Hij liet de wedstrijd doorgaan en werd ook niet onderbroken door de VAR. Daar werden na afloop wel wat vraagtekens bij gezet.

Been vond dat Makkelie een erg goede wedstrijd had gefloten. 'Maar dit vond ik totaal niet de intentie om de bal te spelen', zei de analist. "Dit is een overtreding en het is binnen de zestien, dus dan zou je kunnen zeggen: dit is een strafschop."