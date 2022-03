Clubicoon van FC Barcelona speelde zijn 400ste wedstrijd voor de 'Blaugrana'

Dani Alves speelde gisteren zijn 400ste (!) wedstrijd in het shirt van FC Barcelona. De inmiddels 38-jarige Braziliaan viel gisteren in tijdens de gewonnen El Clasico (0-4) en heeft zo al 400 Blauw-Rode wedstrijden op zijn teller.

Een clubicoon was hij al lang, een publiekslieveling nog langer. Dani Alves ademt FC Barcelona. De rechtsachter kwam in 2008 over van Sevilla, verliet de Catalanen in 2016 voor het Italiaanse Juventus en verraste man en macht door in november opnieuw voor Barcelona te tekenen. Alves zat sinds São Paulo zonder club en kreeg de uitgelezen kans om voor zijn voormalige werkgever te tekenen. Ondertussen speelde hij maar liefst 400 wedstrijden voor Barca en heeft hij statistieken en een palmares om U tegen te zeggen.