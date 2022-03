Nederlander, die dodelijk ongeval veroorzaakte, neemt vlucht vooruit en zet carrière verder in... Kazachstan

Rai Vloet, die op een blauwe maandag nog een half seizoen voor STVV uitkwam, was eind vorig jaar betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam een 4-jarig jongetje om het leven.

Heracles Almelo nam Vloet na een tijdje terug in de selectie op, wat de club heel wat kritiek opleverde. Nadien werd duidelijk dat de Nederlandse middenvelder meer dan 1,1 promille in het bloed had en bovendien meer dan 200 kilometer per uur reed op het ogenblik van het ongeval. Daarop werd Vloet prompt ontslagen door Heracles Almelo.

Bijna drie maanden later heeft de 26-jarige middenvelder een nieuwe uitdaging beet. Hij ondertekende een contract bij FC Astana, dat vorig jaar op de tweede plaats finishte. Dit seizoen miste Astana zijn start, met een matige drie op negen.

Heracles was overigens verrast dat Astana de transfer al bekend gemaakt heeft. Volgens de club uit Almelo zijn er nog heel wat details af te ronden vooraleer tot een deal over te kunnen gaan. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.