Trainer van Arthur Theate opnieuw naar ziekenhuis door leukemie

Coach Sinisa Mihajlovic van de Italiaanse eersteklasser Bologna moet opnieuw naar het ziekenhuis voor een behandeling van zijn leukemie.

Sinds 2019 strijdt Sinisa Mihajlovic tegen leukemie. De ziekte lijkt nu opnieuw de kop op te steken na een operatie in datzelfde jaar.

"Mijn herstel na de beenmergtransplantatie was fantastisch. Maar jammer genoeg is deze ziekte achterbaks. Volgens de laatste analyses is er een risico om te hervallen", liet de Serviër weten.

Daarom moet hij een nieuwe behandeling ondergaan. Hij wordt volgende week al opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn woorden zal hij enkele wedstrijden missen.

Mihajlovic is de coach van Rode Duivel Arthur Theate. In de Serie A staat Bologna momenteel op de twaalfde plaats in de rangschikking.