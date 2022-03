Real Madrid laat oog vallen op Frans talent als vervanger van Casemiro

Aurélien Tchouaméni (22) is dit seizoen één van de revelaties in de Franse competitie en dat is ook Real Madrid niet ontgaan. De Koninklijke zou in hem op termijn de ideale vervanger zien voor de 30-jarige Casemiro.

Tchouaméni is momenteel actief bij het AS Monaco van Philippe Clement. Volgens Spaanse Krant 'Marca' hebben de Monegasken een prijskaartje van maar liefst 60 miljoen euro op de talentvolle middenvelder geplakt. Afgelopen zomer kocht Real Madrid al de 19-jarige Eduardo Camavinga van Stade Rennes voor 31 miljoen euro, maar die kan beter hogerop uit de voeten. Het is afwachten of de Spaanse recordkampioen het bedrag zal betalen want zoals geweten hebben zij hun zinnen gezet op Mbappé en/of Håland. Ook Paul Pogba zou in beeld zijn, hij liet eerder deze week weten te willen vertrekken bij zijn huidige club Manchester United.