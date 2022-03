Clement kan op bijval rekenen bij AS Monaco: "Iemand met wie je goed kan praten"

De sportieve situatie van Philippe Clement en AS Monaco is bijlange niet wat men ervan verwacht had.

Philippe Clement verliet begin dit jaar Club Brugge om bij AS Monaco aan de slag te gaan. Daar kan hij rekenen op veel bijval van Eliot Matazo.

“Ik dacht meteen: dat is interessant voor mijn evolutie”, zegt Matazo aan GVA. “Ik heb een goeie band met Philippe Clement. Hij is iemand met wie je goed kan praten en dat apprecieer ik wel. Ergens is het ook wel fijn om een Belg aan mijn zijde te hebben.”

Al zijn er ook de mindere prestaties, waardoor de positie van Clement al stevig aan het wankelen is. “In voetbal tellen natuurlijk alleen de resultaten. Als die niet goed zijn, is het logisch dat er kritiek volgt. We beseffen allemaal dat we niet het Monaco van vorig seizoen zijn. Daarom werken we op training, samen met de coach en zijn staf, allemaal keihard om dat om te keren.”