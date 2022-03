In augustus pas overgenomen door Spaanse investeerders, maar lonen februari nog niet betaald: onrust bij Rupel Boom

Rupel Boom verraste zondagmiddag vriend en vijand door Patro Eisden met 2-1 te kloppen. De Steenbakkers deden zo een goede zaak in de strijd om het behoud in Eerste Nationale. Toch heerst er heel wat onrust in Boom.