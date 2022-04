Gastland Qatar krijgt niet de openingsmatch van het WK... FIFA legt uit waarom

Senegal-Nederland wordt de openingsmatch van het WK in Qatar. Normaal gezien is die eer voorbehouden voor het gastland. Maar waarom nu dan niet? De FIFA kwam met een uitleg.

Gastland Qatar komt pas op maandag 21 november in actie tegen Ecuador om 17u. Nederland speelt de openingsmatch om 11u Belgische tijd tegen Senegal in het Al Thumama Stadium (foto) in Doha.

De FIFA heeft aan de KNVB laten weten dat de keuze is gemaakt omdat Qatar liever niet bij daglicht de eerste wedstrijd wil spelen vanwege een grote vuurwerkshow die gepland staat, meldt de voetbalbond aan het ANP.

Daarnaast willen televisiezenders uit de Verenigde Staten dat hun nationale ploeg zo laat mogelijk in actie komt, vanwege het grote tijdsverschil met Qatar. De VS begint op 21 november om 20.00 uur met een wedstrijd tegen de winnaar van de Europese play-offs.