In 2018 voor acht miljoen euro gekocht en nu contract van Belg ontbonden bij Nantes

Nantes en Anthony Limbombe zetten samenwerking stop. De 27-jarige Belg is nu een vrije speler. De club wenst de aanvaller veel succes in de toekomst.

In 2018 maakte Limbombe nog de overstap van Club Brugge naar FC Nantes voor iets meer dan acht miljoen euro. Vier jaar later gaan beide partijen in onderling akkoord uit elkaar. De aanvaller kende maar weinig succes in Frankrijk.

Op drie seizoenen tijd kwam hij slechts 38 keer in actie voor 'Les Canaris'. Dit seizoen heeft hij nog geen speelminuten gemaakt. In de zomer van 2019 was de Belg al overbodig bij Nantes waardoor hij op huurbasis naar Standard trok, maar dat was van korte duur. Want vijf maand later werd hij alweer teruggestuurd.

Zijn laatste wedstrijd met Nantes dateert ondertussen al van 7 maart 2020. De nummer acht in de Franse Ligue 1 rekent niet meer op Limbombe. Speler en club hebben in overleg de samenwerking stopgezet woordoor hij nu een vrije speler is en gratis opgepikt kan worden door een andere club.