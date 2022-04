Xavi heeft Barcelona weer helemaal op de rails gekregen

Sportief gaat het Barcelona weer helemaal voor de wind. Dit hebben ze mede te danken aan Xavi. De voormalige middenvelder van Barcelona heeft zijn club er weer helemaal bovenop gebracht.

Onder leiding van Xavi heeft Barcelona nu zeventien competitiewedstrijden gespeeld en er slechts één verloren. Dat gebeurde begin december, toen Real Betis in het Camp Nou met 0-1 te sterk was. Na deze uitglijder heeft Barcelona veertien wedstrijden in La Liga niet verloren (vier gelijkespelen, tien overwinningen).

Dankzij deze sterke reeks is het goede gevoel terug en ligt Barcelona op koers om zich in ieder geval te kwalificeren voor het komende Champions League-seizoen.