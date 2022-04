Voormalig Ballon d'Or-winnaar neemt wapens op tegen Rusland terwijl hij nog 33 interlands voor Sovjet-Unie speelde

Igor Belanov, voormalig international van de Sovjet-Unie, heeft de wapens opgenomen om zijn vaderland Oekraïne te verdedigen. Dat liet hij weten op Facebook.

De voormalige spits van onder meer Dinamo Kiev is er nu 61, maar net als andere atleten en (ex-)sporters heeft hij zich nu aangemeld om Oekraïne te verdedigen. "Geloof in onze snelle overwinning! Glorie aan Oekraïne", is te lezen naast foto's, waarop de oud-international met een geweer poseert.

Hij speelde van 1985 tot 1990 33 interlands voor de Sovjet-Unie. In 1986 kreeg hij de Ballon d'Or na de Europa Cup II-overwinning van Dinamo Kiev.