🎥 Ronaldo slaat telefoon uit handen van fan, maar biedt nu excuses aan

Cristiano Ronaldo liet zich na de nederlaag tegen Everton van zijn kleinste kant zien. De aanvaller van Manchester United sloeg op weg naar de kleedkamer de telefoon van een filmende fan uit zijn handen. Hij heeft daarvoor wel zijn excuses aangeboden.

"Het is nooit eenvoudig om met emoties om te gaan op moeilijke momenten zoals we die nu meemaken. Maar we moeten altijd respectvol blijven en een voorbeeld zijn voor jongeren die van voetbal houden. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, wil ik deze toeschouwer uitnodigen voor een wedstrijd op Old Trafford, als teken van fairplay en sportiviteit", schrijft Ronaldo in een bericht op zijn Instagram-account.

Hopelijk betaalt hij hem ook een nieuwe telefoon, want die lag in stukken op de grond. Ronaldo was gefrustreerd, maar had daar ook reden toe. Op sociale media doken foto's op van zijn been, dat fel gehavend was. Zijn kuit zat vol open wondes van de tackles die hij moest verduren.