Limbombe denkt na lijdensweg aan terugkeer naar België of Nederland: "Ervaring heeft me doen beseffen hoeveel ik van die landen houd"

Vorige week kwam er een einde aan de lijdensweg van Anthony Limbombe bij FC Nantes. Hij speelde er zijn laatste match op 7 maart 2020 en zat er in de B-kern. Zijn contract werd intussen verbroken en hij denkt aan een terugkeer naar België of Nederland.

Limbombe kostte Nantes in 2018 nog acht miljoen euro, betaald aan Club Brugge. Hij werd daarna ook verhuurd aan Standard, maar bij zijn terugkeer werd hij al snel opzijgeschoven bij Nantes. Hij wil nu gaan herbronnen op bekend terrein.

"Nederland is een land dat ik apprecieer en waar ik goede prestaties heb neergezet", zegt hij bij Voetbal International. "De mensen zijn vriendelijk en het is makkelijk om me aan te passen. Dat zie ik ook bij Ajax, waar ook Brazilianen als Antony en in het verleden David Neres zich meteen helemaal thuisvoelden. Mijn ervaringen in Frankrijk hebben me doen beseffen hoeveel ik van België en Nederland houd."