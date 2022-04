Ineens twijfel of Ten Hag wel nieuwe manager van Manchester United wordt: "Hij heeft eisen gesteld aan de club"

Volgens het icoon van Manchester United is het Ten Hag die garanties vraagt. "Hij wil niet hetzelfde meemaken als de managers die de laatste tien jaar aan het roer staan", aldus Neville. "Hij vraagt garanties omtrent transfers, structuur, jeugdwerking... Als ze hem niet kunnen overtuigen, in wat voor situatie belanden ze dan? Als ze een manager die wil komen niet kunnen overtuigen omwille van de manier dat de club gerund wordt?"

🎙️ "What a position for Manchester United to be in, if they can't get a manager to come in."



Gary Neville is concerned that Erik Ten Hag might not want the Manchester United job due to the difficulties inside the club as well as their current run of poor form. pic.twitter.com/9ugcxlONfA