Poolse ref werkt Thomas Tuchel op de zenuwen: "Hij stond daar wat te lachen met Ancelotti"

Na een zinderende kwartfinale in de Champions League tegen Real Madrid, was Chelsea-coach Tuchel achteraf niet te spreken over de Poolse ref. "Ik wilde hem gaan bedanken, maar hij stond daar wat te lachen met de coach van de tegenstander."

Thomas Tuchel nam na afloop scheidsrechter Szymon Marciniak op de korrel. De Pool keurde tijdens de wedstrijd een doelpunt van Marcos Alonso af op aangeven van de VAR. "Ik ben heel teleurgesteld dat de scheidsrechter bij dat afgekeurde doelpunt niet zelf de beelden ging checken. Je moet zelf de baas blijven, niet de beslissingen overlaten aan iemand in een stoel." Vooral het amicaal praatje achteraf tussen de ref en Carlo Ancelotti schoot bij de Duitse coach in het verkeerde keelgat. "Dat de scheidsrechter zich na de wedstrijd stond te amuseren met Carlo was teleurstellend. Ik wilde hem gaan bedanken, maar hij stond daar wat te lachen met de coach van de tegenstander. Na het laatste fluitsignaal is dat niet het juiste moment en dat heb ik hem ook verteld." Desondanks was Tuchel trots op de prestatie van zijn mannen, die op weg leken naar een ware stunt. "Het heeft niet mogen zijn. De spelers hebben er alles aan gedaan, ik ben trots. Zo'n nederlaag als vanavond kan ik accepteren. We hebben onszelf niets te verwijten."