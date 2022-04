Analist stelt toch zijn vraagtekens bij Man City in Champions League: "Kampioenengeluk?"

Het scheelde niet veel, maar Manchester City stootte wel door naar de halve finales van de Champions League.

In de halve finale wacht een duel met Real Madrid voor Manchester City. In de andere halve finale zijn Liverpool en Villarreal tegenover elkaar.

“Door de uitschakeling van Bayern lijkt het moment aangebroken voor City om eindelijk eens de Champions League te winnen. Maar op basis van de wedstrijd van gisteren en door de blessures van De Bruyne en Walker zet ik toch weer vraagtekens achter City”, zegt Wim De Coninck bij Sporza.

City had het alvast niet onder de markt tegen Atletico Madrid. “In de 1e helft lag City nog boven, zonder echt overtuigend te zijn. Maar in de 2e helft sloop er duidelijk angst binnen de gelederen. Angst voor die ene tegengoal.”

“Atletico is naar het einde toe met heel veel aanvallende spelers chaos beginnen te creëren. City kroop achteruit en had heel veel geluk dat het geen verlengingen moest spelen. In de 2e helft had het maar 1 balcontact in de zestien van Atletico. Dat was tekenend voor de onmacht van Guardiola's team gisterenavond. Atletico kreeg 4 à 5 grote mogelijkheden in het slotkwartier, maar City hield de 0. Kampioenengeluk?”