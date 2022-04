Een hele slechte show: 'oorlogje' tussen Atletico en City ging verder in spelerstunnel, Guardia Civil moest tussenkomen

Wat moest Atletico - City voorstellen? Een toneelstuk? Een knokpartij, vooral. Die in de spelerstunnel na de match nog gewoon verder ging.

De terugwedstrijd uit de kwartfinales van de Champions League ontaardde in de slotfase helemaal, nadat Felipe ging natrappen op Foden en ook Savic een onnodige reactie in huis had. Wie dacht dat na het laatste fluitsignaal de boel wel zou bedaren, was mis.

Savic en Grealish waren er onder meer bij betrokken. Savic had bij het tumult tijdens de wedstrijd Grealish al bij de haren getrokken. Na de wedstrijden zouden ze mekaar een kopstoot hebben gegeven. Vrsaljko zou dan weer gespuwd hebben richting enkele Man City-spelers. Uiteindelijk moest de Guardia Civil zelfs ingrijpen om beide kampen uit mekaar te houden.