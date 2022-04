Manchester United ziet verdedigende middenvelder vertrekken komende zomer

Manchester United kent geen goed seizoen. Komende zomer moeten ze dan ook dringend werk maken van versterkingen. Extra ruimte voor salarissen komt al vrij. Want ze zien één van hun middenvelders vertrekken.

Nemanja Matic verlaat Manchester United komende zomer. Dit kondigde de speler zelf aan via sociale media en werd nadien bevestigd door United zelf. De Servische verdedigende middenvelder kwam in de zomer van 2017 over van Chelsea voor bij 45 miljoen euro.

Tot op heden kwam hij tot 183 wedstrijden voor Manchester United waarin hij viermaal tot scoren kwam en negen assists gaf. Zijn contract verliep normaal gezien medio 2023, maar club en speler hebben besloten om dit één jaar vroeger stop te zetten.