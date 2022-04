🎥 Doelman wordt omsingeld en geslagen door spelers van tegenstander in derby Spaanse 2 klasse

Dat derby's nog net iets specialer zijn dan gewone wedstrijden, dat moeten we u niet vertellen. Maar in Spanje zijn ze toch over de schreef gegaan.

In de Spaanse tweede klasse vochten Sporting Gijon en Real Oviedo de Asturische derby uti. Jawel, vechten want na de wedstrijd werd Real Oviedo-doelman Femenias omsingeld door de spelers van Gijon, enkele kleren geslagen en geschopt. Wat er exact gebeurd is waardoor de spelers van Gijon zo door het lint gaan is niet duidelijk. Er houdt zelfs een speler de doelman vast zodat hij geen weerwerk kan bieden. Uiteindelijk kan de trainer van Oviedo zijn doelman bevrijden. Oviedo won wel met 0-1 van Gijon na een eigen doelpunt van Berrocal Gonzalez. 👀👀👀 pic.twitter.com/1CTZKGZpdm — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) April 16, 2022