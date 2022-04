🎥 Scorende Kevin Mirallas van goudwaarde in degradatiekraker Portugese eerste klasser

De 34-jarige winger speelt sinds eind januari 2022 in de Portugese Primeira Liga bij Moreirense. Daar speelt de voormalige Rode Duivel tegen degradatie maar kon hij nog niet beslissend zijn.

Zaterdagnamiddag speelde Moreirense een degradatietopper tegen Tondela. Voor het treffen stond Moreirense op plaats 17, een rechtstreekse degradatieplek. Bij winst zouden ze over Tondela springen en richting barrages trekken, al zijn er nog 4 speeldagen te gaan in Portugal.

Moreirense won met 2-0 van Tondela en mag daarvoor ook Kevin Mirallas bedanken. Hij stond op de goede plek om de 2-0 in doel te duwen en zo Moreirense drie levensbelangrijke punten te bezorgen.

No goals in the second half, but two in the first half enough to give Moreirense a massive 3 points!



Mirallas’ goal below, the follow up to Rafael Martins’ earlier tap-in.



Derek Lacerda once again the unsung hero as the substitute created both goals!pic.twitter.com/RRHzs9WeUe