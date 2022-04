Ancelotti is er zeker van: "Modrić eindigt zijn carrière bij Real Madrid"

Zoals het er nu voor staat is Modrić over enkele maanden een transfervrije speler, maar zo ver zal het niet komen volgens Ancelotti. "Luka zal zijn carrière hier beëindigen, dat is het idee dat hij en de club hebben."

Modrić leverde vorige week tegen Chelsea in de Champions League een geniale assist af om zijn ploeg te doen doorstoten naar de halve finale. De leeftijd lijkt geen effect te hebben op de kleine Kroatische tovenaar.

Carlo Ancelotti confirms: “Luka Modrić will finish his career here at Real Madrid. I don’t know when but it will happen - this is the idea of the club and Luka”. ⭐️🇭🇷 #RealMadrid



“Modrić won't have problems to renew the contract - I compare him to Paolo Maldini”. pic.twitter.com/5ZR0cmtDpd