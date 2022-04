Arsenal zit achter concurrent van Dries Mertens aan

Victor Osimhen staat in de belangstelling van Arsenal. Volgens Engelse media willen The Gunners zelfs 85 miljoen pond ophoesten voor de Nigeriaanse spits.

Osimhen is tegenwoordig een lust voor het oog in de Serie A. De ex-speler van Charleroi vindt blindelings de weg naar het doel en is levensbelangrijk voor Napoli in hun strijd om de Scudetto. Zelfs club-icoon Mertens is niet opgewassen tegen Osimhen. Mertens zit meer op de bank dan hem lief is door de prestaties van Osimhen.

Arsenal wil Mertens verlossen van zijn concurrent, maar is niet de enige geïnteresseerde. Ook Manchester United heeft zijn vizier gericht op de jonge spits als vervanger voor Cristiano Ronaldo. De Portugees lijkt op weg naar de uitgang in Manchester.

In de Serie A was de Nigeriaan al goed voor 12 goals en 4 assists in 21 wedstrijden.