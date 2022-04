Arthur Theate kan net niet stunten op veld van Juve en moet blij zijn met één puntje

Dat Bologna een stugge opponent is in de Serie A, weet Juventus nu ook. De Oude Dame kon in het eigen stadion niet winnen tegen 9 Bologna-spelers.

Ondanks het veldoverwicht slaagde Juventus er niet in om in de eerste helft een doelpoging in het kader te produceren. Het ging aan het begin van de tweede helft van kwaad naar erger toen Arnautovic Bologna op 0-1 zette.

Juventus zette meteen de belegering van het Bologna-doel in maar Theate & Co hielden relatief goed stand tot in de 84e minuut. Soumaoro maaide Morata neer op de rand van de 16 en eerst leek het alsof de scheidsrechter zou laten begaan maar na een VAR-interventie kreeg de bezoeker van Bologna toch nog een rod karton. Ook Gary Medel kreeg rood omdat hij het niet eens was met die beslissing. Zo vielen de bezoekers plots met 9 man in de slotfase.

Het leek erop dat in die 8 minuten extra tijd Bologna stand zou houden maar een omhaal die naast zou gaan van Morata werd op een meter van de lijn in doel gekopt door Vlahovic.

Met het puntje schiet Juve niets op in de stand. Ze staan met nog 5 matcen te gaan op plek 4, 3 punten achter Napoli en 6 voor AS Roma. Beide ploegen hebben wel nog een match tegoed.