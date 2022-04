🎥 Nottingham Forest-speler imiteert Roberto Carlos en doet gooi naar doelpunt van het jaar

Jack Colback (32) speelde in het verleden Premier League-voetbal bij Sunderland en Newcastle United. Dit seizoen verdedigt de Engelsman de kleuren van Nottingham Forest. Maandagavond deed Colback een gooi naar doelpunt van het jaar in het duel tegen West Bromwich Albion.

Nottingham Forest won met 4-0 van West Brom. Op slag van rust legde Jack Colback de wedstrijd in de beslissende plooi door de 3-0 tegen de touwen te rammen. En hoe!

Vanuit een onmogelijke hoek nam Colback de bal vol op de slof. Tot zijn eigen verbazing, zo leiden we af uit zijn viering, zag Colback het leer over de doelman in de verste winkelhaak belanden. Een weergaloos en spectaculair doelpunt.

Het deed ons denken aan het iconische doelpunt van ene Roberto Carlos. De Braziliaan knalde in 1998 het leer vanop de achterlijn in het dak van het doel in een duel tegen Tenerife.